Satelitní snímky ukazují, že úroveň znečištění ovzduší se vrací na úroveň před pandemií covidu. V čínském Pekingu mezi únorem 2019 a 2020 poklesly koncentrace oxidu dusičitého o 35 procent, nyní jsou zpět na předpandemických číslech. (CNN)

After a decline due to the Covid-19 lockdowns, air pollution levels are bouncing back to their pre-pandemic numbers, according to an analysis of satellite imagery. https://t.co/Vt0f57CXdc pic.twitter.com/P3GJVNcqEY

— CNN (@CNN) March 21, 2021