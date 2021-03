Před sídlem izraelského premiéra Benjamina Netanjahua dnes jen tři dny před volbami do parlamentu opět demonstrovaly tisíce lidí, podle kterých by měl šéf vlády kvůli svým korupčním kauzám rezignovat.

Informovala o tom agentura Reuters. Izraelská média odhadla, že do dalšího z řady protestů, které se konají už téměř rok, se zapojilo kolem 20 000 lidí.

Izrael čekají v úterý další volby do parlamentu, už čtvrté za poslední dva roky. Jedenasedmdesátiletý premiér a jeho strana Likud jsou v hlasování favority, většinovou podporu ale podle průzkumů nejspíš strana nezíská. Už předchozí troje parlamentní volby v letech 2019 a 2020 skončily těsně a naposledy utvořil Netanjahu koaliční vládu, která se ale loni koncem roku rozpadla.

Demonstrantů s bubny, vlajkami a transparenty tentokrát bylo v ulicích Jeruzaléma více než při předchozích protestech. Podle deníku Times of Israel to bylo zhruba 15 000 až 20 000 lidí, nejvíce za posledních několik měsíců. Protesty proti Netanjahuovi se konají pravidelně už devátý měsíc, a to v souvislosti s jeho obviněním z korupce.

Soud, v němž je Netanjahu obžalován z korupce, podvodu a zneužití důvěry, začal loni v květnu. Je to poprvé, co v Izraeli před soudem stanul jako obžalovaný premiér v úřadu. Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií, policie a soudů. (ČTK)