Italská prokuratura chce proces s exministrem Salvinim kvůli tomu, že blokoval loď s uprchlíky

Italská prokuratura navrhla, aby soud zahájil proces s bývalým ministrem vnitra a šéfem protiimigrační strany Liga Matteem Salvinim kvůli jeho dva roky starému rozhodnutí blokovat na moři loď se 163 zachráněnými migranty.

Informovala o tom dnes agentura ANSA. Salvini čelí obvinění z únosu a zneužití pravomoci, za což by mu v případě odsouzení hrozil trest až 15 let vězení.

Kauzu nyní projednává soud v Palermu v rámci předběžného řízení a soudce nyní musí rozhodnout, zda žádosti prokuratury vyhoví a zahájí proces.

Salvini dnes před soudem v Palermu svůj krok ze srpna 2019 hájil a řekl, že se výsledku soudního řízení neobává. „Jsem hrdý na to, že jsem svou prací chránil svou zemi, a to za respektování zákonů, a že jsem tím probudil Evropu a zachránil životy. Pokud mi to má způsobit problémy a trápení, pak je rád přijmu,“ napsal politik na facebooku.

Salvini jako ministr v létě 2019 blokoval na moři záchrannou loď neziskové organizace Open Arms a nedovolil jí zakotvit v žádném z italských přístavů. Plavidlo čekalo na možnost přistát 21 dní až do chvíle, než italská prokuratura nařídila jeho zabavení, a umožnila tak 163 migrantům dostat se na pevninu. Salvini tehdy chtěl přinutit další evropské země, aby se podílely na přebírání migrantů, napsala agentura APA.

Salvini nyní čelí podobnému obvinění i v dalším případě, který se také týká zablokovaných migrantů. Jde v něm o jeho rozhodnutí z července 2019 nepovolit zakotvení lodi pobřežní stráže Gregoretti se 116 migranty na palubě. Případ řeší soud v sicilské Katánii.

Salvini byl členem vlády, kterou po volbách v roce 2018 vytvořila jeho krajně pravicová strana Liga a Hnutí pěti hvězd (M5S). Jako ministr vnitra zaujal tvrdý postoj vůči migraci a uzavřel přístavy pro lodi neziskových organizací, které zachraňovaly migranty na moři. (ČTK)