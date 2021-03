V japonské Ósace otevřeli zábavní park Super Nintendo World. Návštěvníci tam mohou závodit v autech Mario Kart v životní velikosti, sbírat virtuální mince nebo narážet do kostek. Kapacita je 10 tisíc lidí, po pandemii pak dvojnásobek. (CNN)

Super Nintendo World has opened in Osaka, Japan. Visitors can jump up and punch “question blocks” and collect virtual coins or play Koopa’s Challenge: a real-life Mario Kart race through Bowser’s Castle. https://t.co/3Ts8EyOSQj pic.twitter.com/JYsAFQcVRT

— CNN (@CNN) March 20, 2021