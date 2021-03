Českoamerická tenistka a komentátorka Martina Navrátilová dostala na Floridě, kde žije, druhou dávku vakcíny Pfizer. „Jsem jednou z těch sto milionů! Je to pro mě velký týden a jsem šťastná,“ uvedla dvaašedesátiletá sportovkyně, která v minulosti prodělala rakovinu.

Just got my second Pfizer vaccination today so a huge week for me…#vaccinate if you can, please! https://t.co/ME2SUtytqF

— Martina Navratilova (@Martina) March 19, 2021