Na jihozápadě Islandu poblíž Reykjavíku vybuchla sopka. Veškerá doprava na letišti Keflavík byla zastavena. (Reuters)

It has been confirmed by @krjonsdottir at @Vedurstofan that a volcanic eruption has started in #Fagradalsfjall on #Reykjanes peninsula in #Iceland – photo from @Vikurfrettir pic.twitter.com/6v4NJRMOAh

— Gisli Olafsson (@gislio) March 19, 2021