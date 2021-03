Prezident USA Joe Biden je podle své mluvčí v pořádku poté, co opakovaně upadl na schodech do letadla Air Force One. „Bylo hodně větrno, já taky skoro spadla. Má se dobře a soustředí se na cestu,“ řekla Karine Jean-Pierreová. (Hill, 911)

WATCH: Biden falls three times trying to climb the stairs to board Air Force One pic.twitter.com/IfDUjLPQB4 — Breaking911 (@Breaking911) March 19, 2021