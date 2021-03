Britský premiér Boris Johnson se nechal naočkovat vakcínou proti covidu od společnosti AstraZeneca. Stejnou vakcínou, kterou někteří spojovali s výskytem krevních sraženin, si dnes nechal aplikovat i francouzský premiér.

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.

Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.

Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.

Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021