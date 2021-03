Česko nově do zemí s velmi vysokým rizikem nákazy koronavirem zařadilo Kypr a Polsko. Dánsko, Norsko a Slovinsko se přesunulo do kategorie s vysokým rizikem. Irsko se naopak přesunulo do kategorie se středním rizikem. (MZ V ČR)

⚠️ @ZdravkoOnline aktualizovalo seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 22. března se do tmavě červené 🔴⚫ kategorie zemí přesouvají Kypr a Polsko. Dánsko, Norsko a Slovinsko se přesunou do červené 🔴 kategorie, Irsko bude naopak oranžové 🟠. ➡ https://t.co/0eDoK4uZp3 pic.twitter.com/vOqPN7KypH — MZV ČR (@mzvcr) March 19, 2021