Fotbalista Slavie Ondřej Kolář má zlomeninu čelní dutiny poté, co ho do hlavy surově kopl jeho protihráč Kemar Roofe ze skotského týmu Rangers. Po příjezdu z Glasgow Kolář zamíří do péče lékařů v ÚVN. Uvedl to šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.