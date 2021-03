Archeologové objevili poblíž antické části Olympie v Řecku bronzovou sošku býčka. K nálezu přispěly silné deště, které ji vyplavily na povrch. Mohla by být stará nejméně 2500 let. (BBC)

Heavy rainfall in southern Greece has led to the discovery of a bronze bull figurine believed to have been a votive offering made to the god Zeus in Ancient Olympia as early as 3,000 years ago. https://t.co/UD6QTEOKwb

— The Associated Press (@AP) March 19, 2021