Evropská unie chce vidět od Turecka další důvěryhodné kroky ke zlepšení vztahů, řekli předseda Evropské rady Charles Michel a šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Unijní lídři zvažují, že do Turecka brzy zamíří.

Vztahy mezi unií a Ankarou se v posledním čtvrtletí loňského roku zhoršily zvláště kvůli tureckému průzkumu těžby ve východním Středomoří, který Řecko a Kypr považují za zásah do své suverenity. Šéfové států a vlád EU se v prosinci shodli na rozšíření sankcí přijatých o rok dříve.

Ankara ovšem letos výrazně změnila svůj přístup, zásadně omezila přítomnost svých lodí ve sporné oblasti a obnovila rozhovory s Řeckem. Erdogan, jehož země je přes dlouhodobé vzdalování od unijních hodnot stále kandidátským státem, navíc začal mluvit o možném vstupu do EU. Unie proto zatím plány na další sankce odložila. Některé státy v čele s Francií, Řeckem a Kyprem však chtějí ujištění, že ze strany Turecka nepůjde pouze o krátkodobé pozitivní kroky s cílem vyhnout se sankcím. O dalším postupu budou vrcholní politici sedmadvacítky debatovat na summitu začínajícím příští čtvrtek. Po něm by mohli Michel a von der Leyenová zamířit k jednáním do Turecka.

„Unijní strana zdůraznila důležitost pokračovat v uvolňování a v dalším posilování důvěry, což by umožnilo pozitivnější agendu ve vztazích EU a Turecka,“ uvedli Michel a von der Leyenová po videokonferenci s Erdoganem.

Tématem jednání byla podle nich i situace syrských uprchlíků v Turecku, které na základě pět let staré dohody s unií zásadně omezuje počet možných žadatelů o azyl mířících do Evropy. Ankara však chce dohodu přehodnotit, neboť není spokojena s výší finančních kompenzací, které jí unie poskytuje. (ČTK)