Do Česka v dubnu dorazí desítky tisíc dávek vakcíny od firmy Johnson & Johnson

Společnost Johnson & Johnson začne do Evropské unie dodávat vakcíny proti koronaviru od 16. dubna. „Již v dubnu budou do Česka dodány vakcíny pro desítky tisíc osob, očkovat je budou přímo praktičtí lékaři,“ uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný.

„Během dubna budou do EU dodány 3 miliony dávek, v květnu 13 milionů dávek, v červnu 39 milionů dávek. Znamená to tedy – protože se jedná o jednodávkovou vakcínu, že již v dubnu budou dodány do České republiky vakcíny pro desítky tisíc osob. Očkovat jimi budou přímo praktičtí lékaři a tato vakcína bude rovněž zavážena praktickým lékařům,“ řekl Blatný na tiskové konferenci.