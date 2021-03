První dodávka léku na covid-19 od firmy Regeneron by měla v České republice být nejpozději do čtvrtka 25. března. Napsal to dnes premiér Andrej Babiš. Ministerstvo zdravotnictví povolilo používání neregistrovaného léku na začátku března, výjimku udělilo pro 12 000 dávek preparátu.