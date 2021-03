Předvolební slib Joea Bidena podat lidem sto milionů vakcín během prvních sto dní jeho vláda předběhne o 42 dní. „Hrdě vám oznamuju, že našeho cíle dosáhneme už v můj 58. den ve funkci,“ řekl včera americký prezident. (HuffPost)

Tomorrow, we’re going to hit a big milestone: 100 million shots in people’s arms. pic.twitter.com/Cj65chMhJJ

— President Biden (@POTUS) March 19, 2021