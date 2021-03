Český herec Tomáš Novotný se během pandemie rekvalifikoval na hrobníka a nyní místo divadla pracuje na hřbitovech. Stále sní o tom, že se na divadelní prkna vrátí. Jeho příběh popsala světová agentura Reuters.

Czech actor Tomas Novotny has retrained to become a grave digger as work dried up due to the global shutdown. Novotny still dreams of one day returning to the stage and he has three plays ready to perform https://t.co/yKl7SkuD9K pic.twitter.com/DThKzPcFAb

