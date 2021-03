NASA dnes úspěšně otestovala motory RS-25, které jsou určeny pro novou raketu SLS. Ta má astronauty v brzké budoucnosti dopravit na Měsíc v rámci programu Artemis. Předběžně se počítá s přistáním v roce 2024, program ale nabírá zpoždění. (WP)

Powered by two solid rocket boosters and four RS-25 engines, the @NASA_SLS rocket provides unprecedented power and capability.

Today's Green Run hot fire test will prepare us for future @NASAArtemis missions to the Moon: pic.twitter.com/UFrZOeGNf2

— NASA (@NASA) March 18, 2021