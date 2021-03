Letecká společnost American Airlines vyšetřuje okolnosti, za nichž zvláštní vyslanec americké vlády pro klima John Kerry seděl v letadle s nenasazenou rouškou. „Bylo to pouze momentální, nechal jsem si ji viset na jednom uchu,“ reagoval Kerry. (Fox News)

John Kerry caught maskless on flight, American Airlines 'looking into' apparent COVID violation https://t.co/d7G4te2Yzx pic.twitter.com/aE1pYsClvI

— Fox News (@FoxNews) March 17, 2021