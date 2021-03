Američtí prokurátoři žádají doživotní vězení pro Juana Antonia Hernandeze, bratra prezidenta Hondurasu. Hernandez byl v říjnu 2019 usvědčen z pašování drog a zbraní. „Vedl násilnou, státem sponzorovanou drogovou síť,“ uvádějí. (Reuters)

U.S. prosecutors seek life for Honduran president's brother on drug trafficking conviction https://t.co/UFb5piLbsj pic.twitter.com/5RcvuKWP8b

— Reuters (@Reuters) March 18, 2021