Koalice Spolu žádá od vlády informace o tom, jak chystá návrat dětí do škol. Podmínkou by podle představitelů ODS, TOP 09 a KDU-ČSL mělo být připravené testování, ukončené očkování učitelů a zejména zlepšení epidemické situace.

Zástupci tří opozičních stran to řekli novinářům po dnešním jednání s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO). Ten se následně sešel i se zástupci koalice Pirátů a STAN. Ministr dnes sněmovnímu zdravotnickému výboru řekl, že školáci by se mohli vrátit do lavic ve druhé polovině dubna. Opozice na přesném datu netrvá.

Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného se diskutovalo o čtyřech podmínkách. Epidemická situace se podle něj musí zlepšit, nebo se aspoň nezhoršovat. Školy také musí být na návrat žáků připravené logisticky, musí míst respirátory či dezinfekce. Potřeba je také včas zajistit dost samotestů. „Dohodli jsme se, že pokud se zavede testování ve školách, musí být různé varianty, aby si rodiče i školy mohli vybrat,“ řekl poslanec Vlastimil Válek (TOP 09). Výborný doplnil, že je také třeba, aby byli očkováni proti covidu všichni pedagogové ze škol, které se otevřou.

Koalice Spolu žádá od ministra do pondělí data o tom, jak se na vývoji epidemie projevila opatření zavedená od začátku března. „Chceme vědět, která opatření mají smysl a jaký,“ dodal Válek. Nad daty se chtějí ještě sejít v první polovině týdne s hejtmany. Ministrovi dnes představili svou tabulku pro postupné uvolňování protiepidemických opatření, která by měla být náhradou za nyní nefungující protiepidemický systém PES.

Zástupci koalice Spolu s ministrem diskutovali také o Velikonocích. Pro křesťany jsou to nejdůležitější svátky roku, takže jde podle Válka o psychologický problém. „Nebudou stejné, ale musíme se bavit o tom, co lze nebo nejde,“ sdělil. Zároveň by ale podle Válka byla tragédie, kdyby se lidé setkávali jako o vánočních svátcích. „To byla chyba, za kterou platíme už tři měsíce,“ dodal. (ČTK)