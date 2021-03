Rusko stahuje svého velvyslance ve Washingtonu do Moskvy ke konzultacím, oznámila podle agentury TASS mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová.

Informace o povolání velvyslance do Moskvy přišla nedlouho poté, co americký prezident Joe Biden v rozhovoru pro televizi ABC připustil, že považuje ruského prezidenta Vladimira Putina za „zabijáka“ a obvinil ho ze snahy zasáhnout do loňských prezidentských voleb v USA. (TASS)