Po dlouhé nemoci zemřela německá automobilová závodnice a bývalá moderátorka britského pořadu Top Gear Sabine Schmitzová. Jedné z nejvýznamnějších osobností současného motorsportu bylo 51 let. (Motorsport)

The Nürburgring has lost its most famous female racing driver.

Sabine Schmitz passed away far too early after a long illness. We will miss her and her cheerful nature. Rest in peace Sabine! pic.twitter.com/MFKNNFOSDU

— Nürburgring (@nuerburgring) March 17, 2021