Tři italské organizace obviněny ze spolupráce s pašeráky lidí

Italská justice obvinila tři nevládní organizace, které pomáhají se zachraňováním uprchlíků na moři, ze spolupráce s pašeráky lidí z Libye. Podle vyšetřovatelů 21 zaměstnanců organizací Save the Children, Lékaři bez hranic a Jugend Rettet dlouhodobě komunikovali s pašeráky a koordinovali vyplutí malých přeplněných loděk migrantů a jejich záchranu.

O vyšetřování napsal list Le Temps.

To se podle italské policie dělo od jara do podzimu 2017, spolupráce probíhala při 12 záchranných operacích. Velkou část podkladů zajistil policista, který se infiltroval mezi pracovníky záchranné lodi Vos Hestia organizace Save the Children a společné operace pašeráků a zachránců natočil. Policie také použila odposlechy a při závěrečném zátahu zajistila materiál na zabavených počítačích a telefonech. Výsledná policejní zpráva má 651 stran a viní 21 lidí z „obcházení záchranného systému nastaveného italskými úřady“ a ze spolupráce s pašeráky lidí, píše list Le Figaro.

V brzkých ranních hodinách skupinka libyjských pašeráků přijela k lodi Vos Hestia a upozornila vedoucího lodi, že se brzy objeví plavidlo plné uprchlíků, kteří potřebují zachránit. Vzápětí se skutečně na horizontu objevila loď s 500 lidmi na palubě, v klidu je držel jeden z pašeráků ranami opaskem. Pak pašeráci organizovali přesun uprchlíků na Vos Hestia, která je i s jedním pašerákem dopravila k italským břehům. Po třech dnech dopluli do přístavu Reggio de Calabre a libyjský pašerák záhy beze stopy zmizel, popisuje operaci z června 2017 list Le Temps. (ČTK)