K několikatýdenní uzávěře veškerého průmyslu s výjimkou kritické infrastruktury vyzvali dnes vládu před budovou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) zástupci iniciativy Zastavme covid, společně a spravedlivě. Podle nich jsou současná opatření vlády nedostatečná a chaotická.

Mluvčí MPO Štěpánka Filipová k dnešní akci iniciativy ČTK řekla, že úřad o ní nedostal žádné informace, a proto ji nemůže ani komentovat.

Iniciativa podle jejích zástupců vznikla k prosazování strategie k potlačování viru a řešení sociálních dopadů pandemie. „Česká vláda selhává v obou těchto věcech,“ uvedl mluvčí iniciativy Jan Májíček. Podle iniciativy je zavření průmyslových podniků nezbytné pro zastavení šíření viru. Zároveň odsoudila vyjádření ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO), podle něhož by stát při zavření podniků ztratil kontrolu nad šířením nákazy, protože by lidé nezůstávali doma a potkávali se venku. Iniciativa to označila za nedemokratický přístup a vyzvala Havlíčka k rezignaci.

Iniciativa k výzvě zároveň sestavila petici, kterou zatím podepsalo přes 500 lidí. Zástupci iniciativy vedle prohlášení také umístili desítky svíček na schody u vchodu do MPO, které měly symbolizovat oběti pandemie. (ČTK)