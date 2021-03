Švédský fotbalista Zlatan Ibrahimovič se téměř po pěti letech vrací do národního týmu. Trenér Janne Andersson devětatřicetiletého útočníka AC Milánu nominoval na březnová utkání kvalifikace na MS. (BBC Sport)

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) March 16, 2021