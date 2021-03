Očkovat proti covidu by se nechalo 58 procent Čechů

Ochota k očkování mezi Čechy mírně roste. Na počátku března by se nechala zdarma naočkovat více než polovina dospělých (58 %), ukazují data projektu Život během pandemie.

Ilustrační foto: Gabriel Kuchta, Deník N

Zatímco ochota narůstá mezi lidmi nad 55 let a mladšími s vysokoškolským vzděláním, k poklesu dochází u mladších lidí, respondentů bez maturity, členů chudších domácností i u těch, kteří neznají nikoho nakaženého koronavirem.

„Skutečnost, že od září prakticky nedošlo k růstu zájmu o očkování, se může jevit paradoxní vzhledem k nárůstu nebezpečnosti epidemiologické situace. Jedním z důvodů může být omezení důvěry v postup vlády při řešení epidemie, ale také konkrétnější uvažování o výhodách a nevýhodách očkování, které se z hypotetické situace v září stálo v zimě reálnou možností,“ vysvětlují na webu projektu výzkumníci ze společnosti PAQ Research a vědci z iniciativy IDEA AntiCovid, kteří se na výzkumu podílí.

Zájem o očkování je stabilně nejvyšší a stoupá mezi lidmi s vysokou školou – v lednu to bylo 71 % lidí, kteří by rozhodně nebo spíše souhlasili. U lidí bez maturity má zájem méně než polovina z nich, a to 44 %.

„Nejnižší ochotu k očkování má skupina lidí s vysokým počtem sociálních kontaktů a nejnižším protektivním chováním. Naopak se nemusíme asi bát, že lidi budou spoléhat na imunitu z nakažení – zkušenost s nemocí souvisí spíše s vyšší ochotou,“ uvádí sociolog Daniel Prokop na Twitteru.

Roli podle dat sehrává mimo jiné příjem domácnosti – respondenti pod hranicí chudoby a s nízkými příjmy mají výrazně menší ochotu k očkování zdarma. „Nasvědčuje to tomu, že jednou z příčin poklesu zájmu o očkování je snížení důvěry ve schopnost vlády řešit epidemii a ekonomické dopady s ní spojené,“ komentují autoři.

Naopak u vysokopříjmových domácností je ochota vyšší a roste. Zatímco na konci září 21 % respondentů z této kategorie uvedlo, že by se rozhodně nenechali zdarma očkovat lékařsky ověřenou a schválenou vakcínou proti covid-19, aktuálně je to 8 %.

Nahlíženo optikou pohlaví, muži jsou ochotnější nechat se očkovat proti koronaviru, a to i přesto, že ve srovnání s ženami se epidemie méně obávají. „Na konci ledna by se nechalo naočkovat 62 % mužů a 44 % žen. Rozdíl mezi muži a ženami je patrný ve všech věkových kategoriích. Ačkoli s rostoucím věkem se míra zájmu mužů a žen přibližuje, i mezi dospělými nad 55 let by se nechalo naočkovat stále o 10 procentních bodů více mužů než žen,“ stojí na webu Život během pandemie.