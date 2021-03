V Česku bude podle premiéra Babiše pokračovat očkování vakcínou AstraZeneca. Konzultoval to s ministrem zdravotnictví Blatným i s Radou vlády pro zdravotní rizika. Babiš to řekl před odletem do Rakouska.

„Naopak řešíme s odborníky (vakcinolog Roman Chlíbek a epidemiolog Petr Smejkal), aby se prozkoumalo, zda nejde ještě odsunout druhou dávku vakcín, kdy by pak mohlo být naočkováno víc lidí první dávkou,“ řekl Babiš.