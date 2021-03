Ministerstvo školství předpokládá, že k testování žáků na covid-19 po návratu výuky do škol využije svůj návrh z února, podle kterého se jako první měli začít testovat středoškoláci a deváťáci.

Případná nová strategie by podle úřadu záležela na názoru epidemiologů. Testy, které jsou vhodné, by mělo dnes určit ministerstvo zdravotnictví. Nákup by měla obratem obstarat Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Informovala o tom mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. (ČTK)