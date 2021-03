Portugalsko představilo plán na rozvolňování protipandemických opatření. Dnes se vrátily děti do mateřských škol a do lavic opět zasedli žáci prvního stupně základních škol.

Začátkem dubna se vrátí do škol starší žáci, otevřou se muzea, památky a některé obchody.

19. dubna se vrátí do lavic studenti středních a vysokých škol. Mělo by dojít k otevření kin nebo koncertních sálů. Otevřít by měly všechny obchody i nákupní centra. V restauracích budou u stolu moci sedět maximálně čtyři lidé a podniky budou muset zavírat nejpozději v 22 hodin.

Od začátku května by restaurace a kavárny měly mít otevřeno bez časového omezení, ale u stolu bude moci sedět maximálně šest, venku až deset lidí.

V období velikonočních svátků bude zakázán pohyb mezi obcemi.

Vláda i nadále doporučuje lidem pracovat z domova. (Portugal News)