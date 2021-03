Nominaci letošní filmové ceny Oscar získaly snímky Země nomádů, Chicagský tribunál či Nadějná mladá žena a Minari. Český film Šarlatán se do kategorie mezinárodní hraný film nedostal.

V zahraniční kategorii získaly nominaci například dánský snímek Chlast, hongkongský Better Days, rumunský dokument Kolektiv, turecký The Man Who Sold His Skin či bosenský počin Quo vadis, Aida? (Academy)