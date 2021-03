V Sasku se dnes do tříd vrací žáci vyšších stupňů škol, kteří kvůli koronaviru měli tři měsíce distanční výuku. Již dříve se v této německé spolkové zemi otevřely nižší stupně základních škol. Návrat do školních lavic ovšem v Sasku není plošný a bez prezenční výuky se nejméně do Velikonoc musejí obejít děti v okrese Vogtland u hranic s Karlovarským krajem.