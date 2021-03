V Sasku se dnes do tříd vrací žáci vyšších stupňů škol, kteří kvůli koronaviru měli tři měsíce distanční výuku. Již dříve se v této německé spolkové zemi otevřely nižší stupně základních škol. Návrat do školních lavic ovšem v Sasku není plošný a bez prezenční výuky se nejméně do Velikonoc musejí obejít děti v okrese Vogtland u hranic s Karlovarským krajem.

Školáci se budou učit v menších skupinách a od páté třídy pro ně bude povinné samotestování, jakmile budou mít školy dostatek testů. Sasko kromě toho spouští pilotní projekt očkování u praktických lékařů.

Ve velké části Itálie ode dneška platí tvrdá uzávěra. Do nejpřísnějšího epidemického stupně se posouvá polovina z 20 regionů včetně Lombardie nebo Lazia, kde se nachází i hlavní město Řím. Lidé mohou opustit své bydliště jen v odůvodněných případech a otevřené jsou pouze obchody s nezbytným zbožím. Přísnější opatření jako zavření restaurací a barů a omezení pohybu mezi městy začínají platit i v regionech s nízkým nebezpečím přenosu nákazy. (ČTK)