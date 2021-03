Mezinárodní program COVAX za dva týdny doručil 28,5 milionu vakcín do 37 chudých zemí, napsal koordinátor v EU José Manuel Barroso. Do konce května má jít o 238 milionů do 142 států. 20 % jde z Německa, 1/3 z EU. (Barroso, něm. min. zahr.)