Češi jsou spokojeni nejmíň, co jsme kdy viděli, říkají výzkumníci

Podle volebního modelu Ipsos by mezi vítězným hnutím ANO a druhými Piráty se STAN byl v únoru rozdíl pouhého půl procentního bodu. ANO by získalo 25,4 %, Piráti a STAN 24,9 %. Koalice Spolu by obsadila třetí místo se ziskem 20,5 procenta.