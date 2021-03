Vláda: Do Velikonoc neotevřeme

Vicepremiér Karel Havlíček neočekává otevření obchodů před velikonočními svátky, tedy prvním dubnovým víkendem. Vláda nechce vyvolávat nefér očekávání, řekl v pořadu Partie televize Prima.

Podle vicepremiéra Havlíčka obchody a podniky před Velikonocemi neotevřou. Lockdown tak bude platit po celý březen. Foto: Manuel Peris Tirado, Unsplash

Už dříve ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že po třech týdnech striktních opatření po 1. březnu bude možné uvažovat jen o uvolnění osobního pohybu, například pro sport mimo katastr obcí.

„Okresní lockdown nevím, jestli padne,” uvedl Havlíček o situaci po 21. březnu. Vláda podle něj bude zvažovat pouze drobné uvolnění v rámci pohybu osob.

Konkrétní parametry, na kterých by jednotlivé scénáře měly záviset, chce opoziční expertní Anticovid tým v pondělí konzultovat i s bývalým členem pracovní skupiny ministra zdravotnictví a děkanem Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislavem Maďarem nebo bývalým národním koordinátorem testování Mariánem Hajdúchem.

Přísnější opatření, která zahrnují mimo jiné zákaz pohybu mimo okres kromě cest do práce, k lékaři či dalších vyjmenovaných výjimek, byla zavedena od 1. března.

Povinné je také nošení respirátorů ve veřejných prostorách, v zaměstnání a venku v zastavěných územích. Tehdy politici hovořili, že by měla platit na tři týdny. V uplynulém týdnu ale Blatný i premiér Andrej Babiš (ANO) zmiňovali uvolnění nejdřív po Velikonocích.

Blatný už dříve uvedl, že plán zmírňování opatření chce předložit příští týden na jednání vlády. Už ho podle něj projednala epidemická skupina ministerstva zdravotnictví.

Havlíček: Povinné testování i v malých podnicích

Testování zaměstnanců na koronavirus ve firmách by mohlo být podle vicepremiéra Havlíčka povinné dvakrát týdně. Má o tom v pondělí jednat vláda.

V současnosti mají firmy nad 49 zaměstnanců povinnost otestovat pracovníky jednou za týden. Havlíček to řekl v pořadu Partie televize Prima.

Vláda rovněž zamýšlí zavést povinné testování i v nejmenších podnicích s deseti až 49 zaměstnanci. To by mohlo platit od pondělí za týden.

„Vážně uvažujeme o tom, že by se to povinné testování provádělo dokonce dvakrát týdně a to proto, že antigenní testování má svůj význam zejména když se dělá pravidelněji,“ uvedl Havlíček s tím, že tento postup doporučují epidemiologové.

Testování dvakrát týdně by mohlo být zavedeno zhruba za 14 dnů.

Podle Havlíčka nelze očekávat, že by vláda přistoupila k nějakému rozvolňování opatření proti koronaviru před Velikonoci. A i poté by podle něj šlo spíše o uvolnění pohybu, nikoliv rozvolnění v oblasti obchodu a služeb.

Opozice žádá po vládě harmonogram rozvolňování, v uplynulém týdnu představila svůj návrh koalice Spolu.

Podle předsedy ODS Petra Fialy je třeba dát lidem představu, s čím mohou počítat v příštích měsících.

Vláda ale nyní koná v rámci nově vyhlášeného nouzového stavu, který potrvá do 28. března, jeho prodloužení by musela schválit Sněmovna. Nouzový stav v Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. (ČTK)