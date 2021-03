VAKCÍNY. Špatná zpráva přišla z centrály společnosti @AstraZeneca. Ta oznámila, že sníží dodávky do Evropy o 73 procent. Jak se to dotkne ČR ještě nevíme. Intenzivně to ale řešíme. Pokusíme se rozhodnutí centrály změnit. Pracujeme i na navýšení a urychlení dodávek dalších vakcín.

— Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) March 13, 2021