Ve věku 97 let zemřel komentátor Formule 1 Murray Walker. Závody doprovázel komentářem více než 50 let, v televizi se objevoval jako expert i po odchodu do důchodu. O úmrtí informovaly oficiální stránky série závodů.

We are immensely sad to hear that Murray Walker has passed away

His passion and love of the sport inspired millions of fans around the world

He will forever be a part of our history, and will be dearly missed pic.twitter.com/cMwLjjqxAj

— Formula 1 (@F1) March 13, 2021