Mexičtí wrestleři na jednom z největších tržišť hlavního města důrazně přesvědčují lidi, aby nosili roušky. „Boj stále nekončí,“ vysvětlují zápasníci v úborech typických pro místní wrestlingový styl lucha libre. (Reuters)

‘Put on your face mask!’ Mexico's lucha libre wrestlers are walking the streets, urging people to put on face masks https://t.co/ZIT9B5cR6x pic.twitter.com/zOIV0NJ3sa

— Reuters (@Reuters) March 13, 2021