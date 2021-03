Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS) zamítla žádost Ruského olympijského výboru, který chtěl místo ruské státní hymny na olympiádách používat píseň Kaťuša. CAS dříve rozhodla, že do prosince 2022 musejí ruští sportovci vystupovat bez hymny. (Insidethegames)

The Court of Arbitration for Sport has rejected Russia’s request to use the folk song "Katyusha" as a replacement for its national anthem at the #Tokyo2020 and #Beijing2022 #Olympic Games https://t.co/hWJCTr6iYP #Russia

