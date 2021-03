Sputnik V se začne v Itálii vyrábět až ke konci roku

Výroba ruské vakcíny Sputnik V nezačne v Itálii dříve než v posledních měsících letošního roku. Oznámil to ředitel společnosti, která se má výrobou zabývat. Firma podepsala smlouvu na výrobu Sputniku tento týden.

Ředitel švýcarské společnosti Adienne Pharma & Biotech Antonio Di Naro uvedl, že zahájení výroby nebude rychlé. Di Naro stanici CNN řekl, že jeho firma, která plánuje v Itálii vyrábět vakcínu ve dvou továrnách, podá žádost o schválení výroby preparátu italskému lékovému regulátorovi AIFA ke konci roku.

„Doufám, že Adienne začne vyrábět první preparáty na konci roku, ale je to jen můj odhad,“ řekl Di Naro italskému deníku La Repubblica. Firma s Ruskem stále jedná o transferu technologie a testování začátku výroby. Pokud by látka nebyla do té doby schválena pro použití v Evropské unii, společnost ji bude vyvážet do nečlenských zemí.

Italský premiér Mario Draghi dnes uvedl, že nyní je v Itálii podáváno zhruba 170 000 dávek vakcíny proti covidu-19 denně, cílem je počet v krátké době ztrojnásobit. Do dnešních 15.00 bylo podáno v zemi přes šest milionů dávek vakcíny, obě dávky dostalo 1,9 milionu lidí.

Italský premiér také komentoval čtvrteční rozhodnutí regulátora zakázat používání jedné šarže vakcín od společnosti AstraZeneca. Podle něj tak úřad AIFA učinil na žádost státních zástupců, kteří prošetřují dvě podezřelá úmrtí po podání preparátu. „Názor regulátora AIFA sdílený dalšími vědci a Světovou zdravotnickou organizací je ten, že neexistuje evidentní a prokázaná souvislost mezi těmito událostmi a podáním očkovací látky,“ uvedl Draghi při návštěvě očkovacího centra na římském letišti ve Fiumicinu. (ČTK)