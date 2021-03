Průzkum Ipsos: Piráti se STAN ztrácejí na ANO jen půl procentního bodu

Podle volebního modelu Ipsos by mezi vítězným hnutím ANO a druhými Piráty se STAN byl v únoru rozdíl pouhého půl procentního bodu. ANO by získalo 25,4 %, Piráti a STAN 24,9 %. Koalice Spolu by obsadila třetí místo se ziskem 20,5 procenta.

Volební model a volební potenciál Ipsos z února 2021. Zdroj: Ipsos

Právě koalice Spolu je zadavatelem tohoto výzkumu. Tyto tři subjekty mají i nejvyšší volební potenciál. Tedy případný zisk, pokud by stranu/hnutí/koalici volili všichni lidé, kteří o ní uvažují. Nejvyšší potenciál mají Piráti a Starostové (42,4 %), následuje koalice Spolu (34,9 %) a hnutí ANO (33,2 %).

Oproti minulému měření Ipsos by si o zhruba dva procentní body pohoršilo hnutí ANO, naopak Piráti a STAN by podobně posílili. Koalice Spolu by ztratila 1,2 procentního bodu.

Čtvrtým nejsilnějším subjektem je podle Ipsos hnutí SPD. Získalo by 9,4 procenta hlasů. Od minulého měření by SPD posílila podle dat Ipsos o jeden procentní bod. Podobný trend signalizuje i nedávné šetření Median i lednová data agentury Kantar CZ.

Do Sněmovny by měli šanci proniknout i sociální demokraté a komunisté, jejich zisky se ovšem pohybují těsně kolem pětiprocentní hranice. ČSSD by v února získala 5,5 procenta, komunisté 4,8 procenta.

Trikolóra by získala podle Ipsos 3,4 procenta, Svobodní 1,8 procenta a Zelení 1,6 procenta.

Výzkum byl proveden v půlce února na reprezentativním vzorku 1002 respondentů. Probíhal online. Statistická odchylka se pohybuje v rozmezí 1,5 procentního bodu u malých stran a 3 procentní body u velkých stran.