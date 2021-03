Češi vládní nařízení dodržují. Porušení policisté odhalili jenom u necelých třech procent kontrol

Policie od začátku měsíce a zavedení přísných opatření proti šíření koronaviru kontrolovala přes milion lidí. Češi jsou přitom podle čísel poměrně ukáznění. K porušení vládních opatřeních došlo v necelých třech procentech případů.

„Provedli jsme celkem necelých 1,2 milionu kontrol,“ řekl Deníku N mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

„V rámci kontrol jsme zjistili více než 29 tisíc porušení vládních nařízení,“ dodal Moravčík s tím, že necelé čtyři tisíce případů (přesně 3865) řešili v příkazním řízení na místě, což znamená, že za porušení ukládali pokuty nebo třeba pouze napomenutí.

Do kontrol dodržování vládních opatření proti šíření koronaviru jsou nasazeny tisíce policistů. Jenom za minulý týden ale muselo 600 z nich do karantény, protože se dostali při práci do kontaktu s nakaženými covidem-19.

Na začátku týdne proto také Rada vlády pro zdravotní rizika přesunula všechny složky integrovaného záchranného systému včetně policistů na začátek skupiny 1B a ti tak dostanou vakcínu proti koronaviru přednostně.