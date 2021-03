Sněmovna se odmítla vrátit k debatě o manželství homosexuálů

Sněmovna dnes odmítla pokračovat v úvodním kole debaty o novelách, které mají uzákonit sňatky homosexuálů, nebo naopak povýšit manželství muže a ženy. Zařazení předloh neprosadil pirátský poslanec Ondřej Profant.

Jejich první čtení poslanci zahájili před třemi v listopadu lety. Pak se k diskusi vrátili ještě předloni v březnu.

Manželství i pro homosexuály navrhlo novelou občanského zákoníku 46 poslanců ze šesti sněmovních klubů, konkrétně ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN. Pod návrh na ústavní ochranu tradičního manželství se podepsalo 37 poslanců z KDU-ČSL, ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Představitelé obou táborů se v dosavadních diskusích zaštiťovali potřebou hájit hodnoty. Zastánci manželství pro všechny zdůrazňovali svobodu a rovnost. Kritici se zase staví proti relativizaci hodnoty manželství a proti představě, že by mohlo být svazkem kohokoli.

Novela občanského zákoníku předpokládá, že homosexuálové by měli v manželství stejná práva a povinnosti, jako mají v manželství žena a muž. Registrované partnerství, do něhož mohou homosexuálové vstupovat nyní, by jako institut zaniklo. Konkurenční ústavní zákon má doplnit ochranu rodiny o ochranu jednoho ze základních stavebních prvků úplné rodiny, za který pokládají manželství muže a ženy. (ČTK)