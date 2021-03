Sněmovna dnes bude pokračovat ve schvalování novely, která by České národní bance udělila zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Ve finále je mimo jiné i uzákonění nejméně pětitýdenní dovolené.

Zákonné zakotvení pravomocí centrální banky k úvěrům na bydlení Sněmovna rozjednala ve středu, ale nerozhodla. Z provládních stran zaznívala nařčení na adresu části opozice z obstrukce. Předlohu kritizovali zejména Piráti a občanští demokraté.

Spory ve Sněmovně budí i prodloužení zákonné dovolené o týden. Zastánci argumentují odstraněním diskriminace, když státní zaměstnanci pětitýdenní dovolenou už mají. Kritici z řad pravice poukazují na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s restrikcemi zavedenými kvůli koronavirové krizi.

Rozšíření nároku na některé pomůcky se dostane do novely zejména lidoveckých poslanců, která v některých případech zjednodušuje postup pravidelné výměny průkazu osoby se zdravotním postižením. O příspěvek na pořízení auta by mohly žádat i ty rodiny lidí s poruchou autistického spektra, kteří nemají vážné mentální postižení. Lidem s demencí by stát mohl přispívat na invalidní vozík. (ČTK)