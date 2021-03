Izraelská armáda oznámila, že se jí jako prvním ozbrojeným silám na světě podařilo díky očkování proti covidu-19 dosáhnout takzvané kolektivní imunity. Očkováno nebo vyléčeno z covidu-19 je 81 procent izraelských vojáků a vojaček.

V brzké době by se tato statistika měla s dalším očkováním ještě zvýšit.

„Po deseti týdnech oznamuje, že se izraelským obranným silám jako první armádě na světě podařilo dosáhnout kolektivní imunity,“ uvedl generálmajor Icik Turgeman. Jedenaosmdesát procent příslušníků armády bylo podle něj dosud očkováno proti covidu-19, nemoc prodělalo nebo se z nemoci zotavilo a také dostalo vakcínu. V nadcházejícím týdnu by podle něj toto číslo mělo stoupnout na 85 procent.

Podle Turgemana to znamená, že armáda má nyní kolektivní imunitu, tedy dostatek jejích členů je před nemocí chráněno, takže by se mezi nimi koronavirus neměl hromadně šířit. Podle The Times of Israel toto tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit. Zároveň podle listu není jasné, zda se na této imunitě nějakým způsobem projeví časté interakce mezi izraelskými vojáky a civilisty.

Brigádní generál Alon Glasberg, který má na starosti vojenské zdravotnictví, uvedl, že kolektivní imunita umožní armádě návrat k normálnějším operacím. Vojáci však podle něj nadále budou muset nosit roušky, dodržovat rozestupy a řídit se dalšími protikoronavirovými opatřeními v souladu s nařízením vlády.

Očkování izraelské armády začalo v lednu. Pětasedmdesát procent jejích příslušníků obdrželo nejméně jednu dávku vakcíny v prvních třech týdnech. Neměli povinnost se nechat očkovat, ale byli k tomu důrazně vyzýváni.

Zbývající příslušníky armády, kteří dosud nejsou plně očkovaní, vakcinace brzy čeká. Někteří museli očkování na začátku kampaně odložit, jelikož byli v karanténě.

Když očkovací kampaň začala, evidovala armáda 650 příslušníků nakažených koronavirem, což v únoru stouplo na více než 3200. Od té doby ale číslo výrazně kleslo. Ve středu armáda evidovala 370 nakažených. (ČTK)