Několik desítek demokratických členů parlamentu státu New York ve společném prohlášení vyzvalo k rezignaci guvernéra Andrewa Cuoma, který čelí skandálům kolem statistik o covidu-19 a údajného sexuálního obtěžování spolupracovnic.

Výzva přichází poté, co se objevilo další obvinění z nevhodného chování, o němž byla informována i policie.

Informaci o tom, že nejmenovaná žena viní Cuoma ze sexuálního obtěžování v jeho rezidenci, přinesl ve středu lokální list The Times Union of Albany. Guvernér podle jeho zdroje nejmenovanou poradkyni osahával pod tričkem poté, co ji loni zavolal do svého bydliště s tím, že potřebuje pomoci s mobilním telefonem. Podle deníku The Wall Street Journal 63letého demokratického politika z různých forem sexuálního obtěžování obvinily už čtyři ženy.

Dlouholetý šéf čtvrtého nejlidnatějšího státu USA odmítá, že by se kohokoli nevhodně dotýkal, a vyzývá veřejnost, aby počkala na výsledky vyšetřování, které spustila generální prokuratura New Yorku. Za některá slova adresovaná podřízeným ženám se omluvil, zatím ale trvá na tom, že nerezignuje.

„Nikdy jsem nic takového neudělal,“ uvedl Cuomo skrze mluvčího k nejnovějšímu obvinění. Agentura AP jej označuje za dosud nejzávažnější a napsala, že jedna z Cuomových právniček o věci informovala policii, zatímco údajná oběť odmítá vznést formální stížnost. Policejní sbor města Albany uvedl, že daný incident mohl dosahovat „úrovně trestného činu“, vyšetřování ale ihned nezahájil.

Podle AP se Cuomova pozice zdá být čím dál nejistější. Skupina 59 regionálních zákonodárců Demokratické strany dnes vyhlásila, že je načase, aby guvernérský post opustil. V prohlášení zmiňují i skandál kolem statistik o obětech covidu-19 mezi klienty domovů pro seniory, kterých je podle nejčerstvějších informací přes 15.000. Americký tisk minulý týden přinesl další informace svědčící o tom, že newyorská administrativa se loni snažila skutečný rozsah problému zatajit.

„Ve světle guvernérova přiznání ohledně nevhodného chování a zjištění o upravených datech o úmrtích na covid-19 v pečovatelských domech ztratil (Cuomo) důvěru veřejnosti a státního legislativního sboru, což jej činí neefektivním v této době naléhavých problémů,“ uvedlo 40 členů newyorského shromáždění a 19 regionálních senátorů. Zákonodárci zároveň projednávali možnosti dalšího postupu včetně zahájení procesu odvolání Cuoma z funkce.

Syn někdejšího guvernéra Maria Cuoma je v čele New Yorku od začátku roku 2011, potřetí byl zvolen guvernérem na podzim 2018. Jeho reputace letos dostává tvrdé rány poté, co loni zažil nárůst popularity během jarní exploze koronavirové nákazy ve svém státě. (ČTK)