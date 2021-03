Co najdete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

– Babiš vs. Matovič. Čím to, že první si drží podporu a druhý padá na dno

– Zeman chtěl ukázat sílu, Babiš taktizuje, míní politologové

– EU má schválenou čtvrtou vakcínu. V dubnu přijede Johnson & Johnson

– V Rusku mají otevřená kina i školy. Proč je tam méně případů než v ČR?

– Týden s covidem: Možná jsme za dalším vrcholem epidemie, možná ještě ne

– Neposlušní lidé vůbec neberou v úvahu ostatní, říká Ivan Havel

– Zlatým glóbem ověnčená Rosamund Pikeová hraje ukázkovou mrchu

– Komentář: Symboly, vzkazy a přísliby cesty papeže Františka do Iráku

Kontext N:

– Stačí si konečně uvědomit, jak moc plýtváme, říká profesor Smil

– Draze zaplacené benefity celospolečenských katastrof

– V Jemenu, který trpí už roky válkou, je covid-19 až to poslední