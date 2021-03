Město Šumperk zamítlo žádost kvůli domněle romskému původu žadatele. Starosta se nyní omlouvá

„Vypadá, jako by to byl člen romské komunity. Rozhodně nedoporučujeme udělit souhlas,“ řekla loni podle zápisu během jednání rady města Šumperk úřednice. Rada města rozhodnutí jednohlasně odsouhlasila, starosta se nyní omlouvá.

Na případ upozornil server Romea.cz. Z neveřejného zápisu z jednání Rady města Šumperka z března 2020, který má server k dispozici, vyplývá, že žadateli o logotyp města Šumperk byla jeho žádost zamítnuta jenom proto, že se úřednice domnívala, že se jedná o Roma.

Nedoporučení v tomto znění měla vyslovit úřednice Helena Miterková, která od srpna působí jako tajemnice Městského úřadu Šumperk. Přitom starosta města Tomáš Spurný (Pro Šumperk) se nad výrokem své podřízené ani nepozastavil.

„Takže hlasujeme usnesení, že RM neuděluje souhlas k užití loga města Šumperka,“ stojí doslovně v zápisu. Nepozastavilo se nad tím ani všech devět radních, kteří pro stanovisko Miterkové zvedli ruku.

Ani jeden z přítomných si navíc neuvědomil, že jméno podnikatele Takhasiho Jošidy, který chtěl logo využít na ručně vyráběné dekorační výrobky z cementu, skla a dalších materiálů, není romské, ale pravděpodobně japonské.

Podle informací serveru Romea.cz měla tehdy úřednice podnikatele hodnotit podle gramatických a stylistických chyb uvedených v žádosti o poskytnutí loga, a proto doporučila žádost neschválit.

Miterková to však popírá: „V žádném případě to není překážka. Já bych si to musela najít, protože to bylo řečeno v rámci kontextu, kdy se radní doptávali, za jakým účelem se žádá o užití a kdo si žádá. Ale že by tam bylo řečeno, že je to Rom si vůbec neuvědomuju.“

Starosta města Tomáš Spurný označil výrok záhy po Miterkové za nešťastný. „Jedna nešťastná věta, kdy se projednávala problematika deset minut. Možná kdyby bylo sepsané všechno to, co zaznělo v té debatě, tak by to mělo dvě strany A4. Tady to bylo nešťastné a vytržené z kontextu,“ vysvětloval Spurný. (Romea)