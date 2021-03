„Kdyby vydržela omezení v současném rozsahu, vystačily by peníze na kompenzační programy do června,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Byznys ČT24. Očekává, že to tak nebude a opatření se díky testování ve firmách a očkování začnou zmírňovat. (ČT24)

Ministryně financí Alena Schillerová očekává, že opatření se díky testování podniků začnou zmírňovat. Foto: Ludvík Hradilek, Deník N