Írán se údajně snažil získat Moore-Gilbertovou jako špionku

Australsko-britská vysokoškolská profesorka Kylie Moore-Gilbertová, která byla do listopadu loňského roku vězněna v Íránu, uvedla, že se ji íránské úřady snažily během zadržování naverbovat jako špionku.

Prohlásila také, že byla sedm měsíců držena na samotce a kvůli „psychickému mučení“ měla myšlenky na sebevraždu. Informoval o tom dnes zpravodajský server BBC News.

Australian British academic Kylie Moore-Gilbert, who was freed from an Iranian prison late last year, has spoken out about her ordeal for the first time https://t.co/rchMoFG315 pic.twitter.com/Aqi5ajdnZa

— Reuters (@Reuters) March 9, 2021